Выборы главы Гагаузии проходят 14 мая

Выборы главы Гагаузской автономии стартовали 14 мая. Сегодня жители определят, кто станет руководителем территории на ближайшие четыре года. Об этом пишет информационное издание «РИА Новости».
Избирательные участки открылись в семь часов утра по московскому времени и будут осуществлять прием граждан до 21:00. Пункты для голосования организованы на 65 участках в 26 населенных пунктах. Избранный глава Гагаузии автоматически станет членом правительства.
Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил об отсутствии у турецкой оппозиции доказательств вмешательства Москвы в президентские выборы Турции. Политик отметил, что Россия «крайне разочарована» заявлениями о влиянии на избирательный процесс и примет результат голосования с уважением.