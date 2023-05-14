Эксперт Роскачества Поздняков рассказал как защититься от псевдокоммунальщиков

У представившегося коммунальщиком человека необходимо запросить удостоверение сотрудника, в котором должны быть ФИО, наименование и печать организации, включая ее ИНН и ОГРН. Также рекомендуется позвонить в проверяющую компанию и сообщить им данные о сотруднике, чтобы узнать, действительно ли проводится какая-то проверка и что они проверяют.