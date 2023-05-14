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Эксперт Роскачества Поздняков рассказал как защититься от псевдокоммунальщиков

Общество
Эксперт Роскачества Поздняков рассказал как защититься от псевдокоммунальщиков

Юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, как распознать мошенников, которые предлагают платные коммунальные услуги. Соответствующий материал опубликовало издание «Известия».

Часто псевдокоммунальщики предлагают проверить и заменить счетчики учета воды, осмотреть газовые плиты и вентиляционные отверстия, установить фильтры для очистки воды и т.д.

Однако, как подчеркнул специалист, в большинстве случаев оборудование в квартире находится в исправном состоянии и не нуждается в поверке или замене. Согласие на проведение работ может привести к потере денег и установке некачественных и потенциально опасных приборов.

Признаками мошенничества могут быть отсутствие спецодежды и формы без знаков компании, неспособность объяснить конкретную цель визита, просьба незамедлительно провести замену оборудования, требование оплаты наличными.

У представившегося коммунальщиком человека необходимо запросить удостоверение сотрудника, в котором должны быть ФИО, наименование и печать организации, включая ее ИНН и ОГРН. Также рекомендуется позвонить в проверяющую компанию и сообщить им данные о сотруднике, чтобы узнать, действительно ли проводится какая-то проверка и что они проверяют.

Ранее СМИ сообщили, что банда мошенников-экстрасенсов выманила более 24 миллионов рублей у доверчивых россиянок. Свою деятельность они осуществляли с помощью социальных сетей.
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