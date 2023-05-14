Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию для дипломатического визита к премьер-министру Мелони и Папе Римскому Франциску для обсуждения военных преступлений России, однако в Twitter* украинского лидера снова раскритиковали.
Пользователи социальной сети с негативом заявили Зеленскому, что его поездка в Рим, а затем в Берлин является очередным турне для того, чтобы выпрашивать деньги и оружие у своих союзников. Некоторые комментаторы попросили президента как можно скорее покинуть Италию, потому что ему в ней явно не рады.
«Худший актер на свете», - написал один из пользователей, намекая на ложь Зеленского в вопросе настоящей цели поездки.
Ранее сообщалось, что комментаторы в Сети назвали президента Украины «мошенником» после того, как он рассказал о своем прибытии в Германию для обсуждения вопросов безопасности Украины. Это аргументируется тем, что многие пользователи уверены в процветании коррупции в Киеве, построенной на бюджетных деньгах других государств.
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