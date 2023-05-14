«Худший актер на свете»: В Сети не поверили словам Зеленского о целях поездки в Италию

Пользователи социальной сети с негативом заявили Зеленскому, что его поездка в Рим, а затем в Берлин является очередным турне для того, чтобы выпрашивать деньги и оружие у своих союзников. Некоторые комментаторы попросили президента как можно скорее покинуть Италию, потому что ему в ней явно не рады.