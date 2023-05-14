Ученые выяснили, почему обезьянам нравится крутиться

Ученые провели исследование и выяснили, почему обезьянам нравится крутиться и кувыркаться. Об этом сообщил сайт издания The New York Times.
Так, стало известно, что обезьяны получают удовольствие от стимуляции своего чувства вращения. У людей это особенно сильно наблюдается в детстве, ведь популярность аттракционов и каруселей среди малышей всегда высока.
«Они, похоже, делают это по той же причине, что и дети: потому что это весело и возбуждающе», - заявил ученый-когнитивист из Бирмингемского университета в Англии Маркус Перлман.
Ученый, совместно со своей командой обнаружил уже 132 случая вращения на веревке. Развлекаются таким образом не только одомашненные обезьяны, но и живущие в дикой природе. Это подтверждают видеозаписи с горными гориллами, качающимися на лианах.
Ранее китайские ученые совместили мозг обезьяны и компьютера не вскрывая черепа животного.