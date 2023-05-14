Актер Виктор Сухоруков сожалеет о своих съемках в сериале «Физрук»

Актер Виктор Сухоруков рассказал, что жалеет об участии в съемках сериала «Физрук». Артист сообщил, что не смог в полной мере реализоваться в проекте. Об этом пишет журнал «Собака».
Сухоруков сообщил, что «нафантазировал» по поводу собственной роли в сериале намного больше, чем вышло по итогу съемок. Артист считает, что выполнил свою работу в полной мере, однако его персонажа мог бы сыграть «любой другой актер». По его словам, изначально он согласился на роль в «Физруке» из любопытства.
Ранее американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о собственном опыте борьбы с депрессией. Джонсон дважды в своей жизни сталкивался с длительными периодами ментальных расстройств, а первая его депрессия продолжалась несколько лет.