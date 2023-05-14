Актер Виктор Сухоруков сожалеет о своих съемках в сериале «Физрук»

Сухоруков сообщил, что «нафантазировал» по поводу собственной роли в сериале намного больше, чем вышло по итогу съемок. Артист считает, что выполнил свою работу в полной мере, однако его персонажа мог бы сыграть «любой другой актер». По его словам, изначально он согласился на роль в «Физруке» из любопытства.