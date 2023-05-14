Индонезийские мусульмане-трансгендеры требуют сохранить религиозный ЛГБТ-центр*

По данным прессы 63 транс-женщины регулярно посещают общественный центр «Аль-Фатх», где они могут молиться, изучать Коран, учиться или просто общаться, не подвергаясь осуждению. Однако теперь ЛГБТ* персоны могут лишиться места для своих собраний, поскольку здание, в котором находится центр, принадлежит семье ушедшего из жизни Синты.