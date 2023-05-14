Индонезийские мусульмане-трансгендеры требуют сохранить религиозный ЛГБТ-центр*

Будущее единственного в Индонезии исламского общинного центра для трансгендерных женщин находится под угрозой закрытия после смерти его лидера Синты Ратри. Об этом сообщает издание BBC.
По данным прессы 63 транс-женщины регулярно посещают общественный центр «Аль-Фатх», где они могут молиться, изучать Коран, учиться или просто общаться, не подвергаясь осуждению. Однако теперь ЛГБТ* персоны могут лишиться места для своих собраний, поскольку здание, в котором находится центр, принадлежит семье ушедшего из жизни Синты.
Его родственники решили положить конец собраниям и попросили граждан покинуть помещение. Директор исламских центров Министерства религии Индонезии Варионо Абдул Гафур, сообщил, что он осведомлен о бедственном положении центра, однако власти не могут его поддержать, поскольку он не считается законным исламским центром по государственным правилам.
Ранее трансгендер наемник из США рассказал о том, как принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Свой первый бой он сравнил со сражениями времен Первой мировой войны.
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