Сексолог Евгений Кульгавчук рассказал о связи между регулярной половой жизнью и психическим здоровьем

Ранее сообщалось, что сексолог Трейси Кокс рассказала о главной проблеме мужчин во время секса. Как говорит специалист, женщинам важно видеть, что партнер понимает их, в том числе их интересы, желания и предпочтения. Однако большинство мужчин игнорируют это, например, начиная половой акт без прелюдии.