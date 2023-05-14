Сексолог Евгений Кульгавчук рассказал о связи между регулярной половой жизнью и психическим здоровьем

Сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, что может сказать о человеке его регулярная интимная жизнь.
По словам сексолога, регулярная половая жизнь говорит о том, что человек владеет хорошими социальными навыками и умеет выстраивать отношения, которые позволяет ему располагать к себе людей.
Также активная интимная жизнь демонстрирует психическое здоровье человека и благополучие, информирует «Радио Sputnik». Кульгавчук также отметил, что секс способствует выработке дофамина и серотонина. Первый, в свою очередь, активно влияет на развитие когнитивных способностей мозга.
Ранее сообщалось, что сексолог Трейси Кокс рассказала о главной проблеме мужчин во время секса. Как говорит специалист, женщинам важно видеть, что партнер понимает их, в том числе их интересы, желания и предпочтения. Однако большинство мужчин игнорируют это, например, начиная половой акт без прелюдии.