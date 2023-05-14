Ольга Бузова удивила своих поклонников новым транспортным средством в Новосибирске

Телеведущая, светская львица и певица Ольга Бузова рассказала своим фанатам и поклонникам, как она провела свой день в Новосибирске. Информацией поделился сайт издания KP.RU.
Так, артистка прилетела в Новосибирск из Барнаула прямиком на вертолете. В кабине она старалась сделать себе все максимально комфортно и даже закинула ноги на приборную панель. Часть своего путешествия певица сняла для социальных сетей, видимо, хотела показать красоту алтайской природы сверху.
После приземления, Бузова провела небольшую фотосессию рядом с вертолетом, держа в руках букет из алых роз. За них она поблагодарила своих поклонников.
Ранее Ольгу Бузову заметили в Швейцарии с младенцем на руках.