Эксперт из США Депетрис и американские разведчики усомнились в победе Украины

Он сослался на заявления представителей американской разведки, которые, по словам Депетриса, за закрытыми дверями признали, что Украина, вероятно, не в состоянии победить Россию. В своем выступлении на телеканале CNN он также упомянул заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов, американского генерала Марка Милли, который заявил, что рано или поздно Украина сядет за стол переговоров.