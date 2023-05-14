Научный сотрудник аналитического центра по вопросам внешней политики в Вашингтоне Дэниел Депетрис считает, что Украина не обладает достаточной силой для победы над Россией. Об этом сообщает издание URA.RU.
Он сослался на заявления представителей американской разведки, которые, по словам Депетриса, за закрытыми дверями признали, что Украина, вероятно, не в состоянии победить Россию. В своем выступлении на телеканале CNN он также упомянул заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов, американского генерала Марка Милли, который заявил, что рано или поздно Украина сядет за стол переговоров.
Ранее издание «ДЕЙТА» сообщило, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек Зеленскому судьбу Гитлера. Он считает, что украинский лидер может покончить с собой с помощью яда.