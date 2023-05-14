Телеведущая Лариса Гузеева привязалась к собственной собаке из-за одиночества

Гузеева рассказала, что ранее не питала каких-либо особых чувств к животным. Теперь же она заявляет, что появление привязанности к питомцу может быть связано с ее одиночеством. Многие поклонники поддержали Гузееву и посоветовали ей не обращать внимания на «дураков».