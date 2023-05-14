Телеведущая Лариса Гузеева привязалась к собственной собаке из-за одиночества

Телеведущая Лариса Гузеева решила ответить хейтерам на критику за ее сильную привязанность к собственной собаке. Актриса сообщила, что чувствует себя одинокой и очень любит своего питомца. Об этом пишет 5-tv.ru.
Гузеева рассказала, что ранее не питала каких-либо особых чувств к животным. Теперь же она заявляет, что появление привязанности к питомцу может быть связано с ее одиночеством. Многие поклонники поддержали Гузееву и посоветовали ей не обращать внимания на «дураков».
Ранее сообщалось, что ученые развеяли стереотипы о постыдности женской мастурбации. Исследователи уверены в пользе половой стимуляции для здоровья, поскольку она является естественным способом получения удовольствия.