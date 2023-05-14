Мотоциклист разбился вместе с пассажиркой в Приморье

В Приморском крае, возле 73-го дома на улице бухта Муравьиная, 38-летний водитель мотоцикла не справился с управлением своего транспорта и улетел в кювет на полной скорости. Пассажирка, сидящая за «гонщиком», погибла на месте.
Как сообщает сайт KP.RU, причиной ДТП стал нечаянный заезд на бордюрное заграждение. Сам мотоциклист получил травмы различной степени тяжести, сейчас он находится под наблюдением медиков. Личность погибшей устанавливается.
Отдельно уточняется, что водитель мотоцикла уже 11 раз привлекался к ответственности за превышение скорости.
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