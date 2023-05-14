Снова просим: Президент Украины Зеленский пожаловался на недостаток оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке дальнобойных ракет для успешного проведения контрнаступления. Об этом сообщает издание «URA.RU».
В интервью американской газете The Washington Post он отметил, что для проведения контрнаступления Украине нужны ракеты и системы большой дальности. Зеленский выразил недоумение по поводу того, что Запад не спешит с поставками дальнобойного вооружения. Кроме того он подчеркнул, что Киев не планирует использовать эти ракеты для нападения на территорию России.
Ранее министерство обороны Великобритании передало Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Практически сразу после того, как стало известно об этих поставках, Киев использовал Storm Shadow для удара по Луганску.