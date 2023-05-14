Снова просим: Президент Украины Зеленский пожаловался на недостаток оружия

В интервью американской газете The Washington Post он отметил, что для проведения контрнаступления Украине нужны ракеты и системы большой дальности. Зеленский выразил недоумение по поводу того, что Запад не спешит с поставками дальнобойного вооружения. Кроме того он подчеркнул, что Киев не планирует использовать эти ракеты для нападения на территорию России.