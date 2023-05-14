Великобритания усилит поддержку Украины для контрнаступления

Ранее сообщалось, что Международный фонд поддержки Украины, включающий в себя страны Северной Европы, опубликовал заявление об отправке Киеву дальнобойных ракет, способных достигать цели на расстоянии до 300 км. Позже эту информацию подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который заявил, что Лондон готов передать Киеву эти ракеты в ближайшее время.