Великобритания усилит поддержку Украины для контрнаступления

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал о дальнейшей поддержке Украины со стороны Лондона. Это заявление было сделано в преддверии заседания G7.
На предстоящем саммите стран G7 Великобритания поднимет тему усиленного вооружения армии Украины в связи с предстоящим контрнаступлением ВСУ, говорится в официальном заявлении премьер-министра на сайте правительства. Заседание «Большой семерки» состоится в период с 19 по 21 мая в Японии.
Ранее сообщалось, что Международный фонд поддержки Украины, включающий в себя страны Северной Европы, опубликовал заявление об отправке Киеву дальнобойных ракет, способных достигать цели на расстоянии до 300 км. Позже эту информацию подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который заявил, что Лондон готов передать Киеву эти ракеты в ближайшее время.