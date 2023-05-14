В Малайзии мужчину зарезали из-за заявления о «большой груди» прохожей

Сайт news.com.au сообщает, что в городе Малака, в Малайзии произошел инцидент, в ходе которого мужчина получил ножевые ранения в грудь и позже скончался.
35-летний погибший, работающий менеджером на базе металлолома, предположительно в нетрезвом состоянии, зашел в киоск поесть. Тогда же в помещение оказалась 26-летняя женщина со своим парнем и телохранителем. Погибший заявил девушке, что у нее «большая грудь и бедра».
Сразу после этого завязалась драка, в ходе которой мужчина получил несколько ударов ножом. Медики не смогли спасти его, он умер от ранения в сердце.
Сообщается, что подозреваемые хорошо известны «на улицах» города за управление онлайн-казино и пунктами обмена валюты. Их задержала полиция. Мужчинам грозит обвинение по статье за убийство.
Ранее у берегов Малайзии загорелся нефтяной танкер.