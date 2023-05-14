В Малайзии мужчину зарезали из-за заявления о «большой груди» прохожей

35-летний погибший, работающий менеджером на базе металлолома, предположительно в нетрезвом состоянии, зашел в киоск поесть. Тогда же в помещение оказалась 26-летняя женщина со своим парнем и телохранителем. Погибший заявил девушке, что у нее «большая грудь и бедра».