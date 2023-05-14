Бизнесмен Курбан Омаров подарил возлюбленной недвижимость в ОАЭ: В Сети начался сущий кошмар

Пользователи социальных сетей обрушились с резкой критикой в адрес российского бизнесмена Курбана Омарова. Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной подарил своей новой возлюбленной недвижимость в Дубае, что вызвало негодование у его подписчиков.
Комментаторы после новости о покупке Омаровым недвижимости в ОАЭ в качестве подарка ко Дню рождения своей 23-летней возлюбленной принялись обвинять бизнесмена в эмиграции и предательстве Родины. Бывший супруг Бородиной поспешил ответить на критику, заявив, что сам он находится в России, а недвижимость была приобретена им в качестве инвестиции в будущее отношений со своей второй половиной, – пишет 5-tv.ru.
Ранее дочь певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкоза) рассказала об отношениях с родителями. Лидия заявила, что мама всегда поддерживала ее в эмоциональном плане, а отец Александр Чистяков помогает девушке в написании композиций.