Бизнесмен Курбан Омаров подарил возлюбленной недвижимость в ОАЭ: В Сети начался сущий кошмар

Комментаторы после новости о покупке Омаровым недвижимости в ОАЭ в качестве подарка ко Дню рождения своей 23-летней возлюбленной принялись обвинять бизнесмена в эмиграции и предательстве Родины. Бывший супруг Бородиной поспешил ответить на критику, заявив, что сам он находится в России, а недвижимость была приобретена им в качестве инвестиции в будущее отношений со своей второй половиной, – пишет 5-tv.ru.