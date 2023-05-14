Врач Тумашевич рассказал о связи здоровья желудка и полости рта

Стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич предупреждает, что проблемы с желудком могут привести к разрушению зубов. Об этом сообщает издание «Известия».
Он сообщил, что при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), происходит попадание желудочного сока в полость рта и начинается кислотное разрушение зубов. По словам эксперта, желудочный сок, оказавшись в ротовой полости, может разрушать зубы и привести к пульпитам, а в некоторых случаях — к потере нескольких зубов или даже целого зубного ряда.
Тумашевич также отмечает, что проблемы с полостью рта могут повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, так как зона зубов является первым защитным барьером организма. Если у человека есть налет или пародонтит, то вместе с ферментами для разложения продуктов в желудок и кишечник может попасть агрессивная инфекция из ротовой полости, что негативно скажется на работе кишечника и отравит организм.
Ранее издание «Ридус» перечислило самые вредные для зубов закуски. В список вошли чипсы, сухарики, вяленая рыба, сухофрукты, леденцы и орехи.