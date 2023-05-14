Врач Тумашевич рассказал о связи здоровья желудка и полости рта

Тумашевич также отмечает, что проблемы с полостью рта могут повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, так как зона зубов является первым защитным барьером организма. Если у человека есть налет или пародонтит, то вместе с ферментами для разложения продуктов в желудок и кишечник может попасть агрессивная инфекция из ротовой полости, что негативно скажется на работе кишечника и отравит организм.