Эксперт Сергей Тафф назвал главное отличие настоящего байкера от мотоциклиста

Вице-президент мотоклуба Devoted Сергей Тафф рассказал о главном качестве, которое отличает простого мотоциклиста от настоящего байкера.
По словам Таффа, истинного байкера отличает от мотоциклиста отсутствие страха. Настоящее бесстрашие, которому не учат в автошколах и которое нельзя привить во время езды медленно и по правилам. Он отметил, что это качество должно быть с рождения, потому что байкером нельзя стать, им можно только родиться, информирует «Мослента».
Ранее сообщалось, что недалеко от Выборга в Ленинградской области скончалась девушка, которая ехала домой с мотофестиваля. Она погибла после того, как в нее лоб в лоб врезался водитель на Mercedes, пытавшийся обогнать другую машину. Медицинская проверка водителя показала отсутствие алкоголя и наркотиков в крови.