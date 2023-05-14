Эксперт Сергей Тафф назвал главное отличие настоящего байкера от мотоциклиста

По словам Таффа, истинного байкера отличает от мотоциклиста отсутствие страха. Настоящее бесстрашие, которому не учат в автошколах и которое нельзя привить во время езды медленно и по правилам. Он отметил, что это качество должно быть с рождения, потому что байкером нельзя стать, им можно только родиться, информирует «Мослента».