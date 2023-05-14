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В Индии начали разработку вакцины от рака поджелудочной железы

Общество
В Индии начали разработку вакцины от рака поджелудочной железы

Центр хирургии рака поджелудочной железы в мемориальной больнице Тата в Мумбаи проводит испытания своей передовой вакцины по излечению от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает сайт издания The Indian Express.

Вакцина вводится пациентам с раком поджелудочной железы после хирургического удаления опухоли и химиотерапии. Как показывают опыты, вакцина, в случае принятия организмом, уничтожает все оставшиеся раковые клетки в органе.

Самым удивительным врачи считают, что даже после исчезновения опухоли, клетки пациента распознают рак поджелудочной еще в течении 12 лет.

Следующим шагом для команды ученых будет проведение более крупных контрольных испытаний и выяснение, почему вакцина сработала в одних ситуациях и не дала эффекта в других.

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