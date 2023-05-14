Мать двоих детей погибла на мотоцикле под колесами Mercedes в Ленинградской области

В субботу, 13 мая, в Выборге проходил мотофестиваль, в котором участвовала женщина. После окончания мероприятия она поехала домой, однако по дороге попала в аварию. Как сообщают очевидцы произошедшего, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, чтобы обогнать машину, но не увидел мотоцикл и допустил лобовое столкновение. Женщина погибла на месте. Водитель автомобиля не получил травм. В крови мужчины не было алкоголя или иных веществ, информирует телеканал 78.