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Мать двоих детей погибла на мотоцикле под колесами Mercedes в Ленинградской области

Происшествия
Мать двоих детей погибла на мотоцикле под колесами Mercedes в Ленинградской области

В Ленинградской области произошло ДТП в результате которого погибла мотоциклистка, она была матерью двоих детей.

В субботу, 13 мая, в Выборге проходил мотофестиваль, в котором участвовала женщина. После окончания мероприятия она поехала домой, однако по дороге попала в аварию. Как сообщают очевидцы произошедшего, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, чтобы обогнать машину, но не увидел мотоцикл и допустил лобовое столкновение. Женщина погибла на месте. Водитель автомобиля не получил травм. В крови мужчины не было алкоголя или иных веществ, информирует телеканал 78.

Ранее сообщалось, что 9 мая в центре Москвы мотоциклист врезался в машину пожарной бригады. Из-за столкновения бак мотоцикла воспламенился. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
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