Повторные звуки взрывов слышны в Тернопольской области Украины

Сообщается о повторных взрывах на территории Тернопольской области. Громкие звуки прозвучали в промзоне. Такое заявление сделал глава областной госадминистрации Владимир Труш. Информация о причинах и обстоятельствах произошедшего на данный момент отсутствует.