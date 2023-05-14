Повторные звуки взрывов слышны в Тернопольской области Украины

Появились сообщения о звуках взрывов в промышленной зоне столицы области. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на украинские источники.
Сообщается о повторных взрывах на территории Тернопольской области. Громкие звуки прозвучали в промзоне. Такое заявление сделал глава областной госадминистрации Владимир Труш. Информация о причинах и обстоятельствах произошедшего на данный момент отсутствует.
Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги на всей территории Украины. Также сирены звучали на подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующими данными поделилось Министерство цифровой трансформации страны на интерактивной онлайн-карте.