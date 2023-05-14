ВМС Индии перехватили корабль с 2,5 тоннами наркотиков

Военно-морские силы Индии сообщили, что ими была захвачена лодка с 2,5 тоннами метамфетамина. Об этом сообщает сайт издания The Indian Express.
Как сообщили в пресс-центре ВМС, лодка направлялась из-так называемого «Полумесяца смерти» в который входят Афганистан, Иран и Пакистан. Это первый раз за всю историю страны, когда борт с наркотическим грузом удалось перехватить.
«Были мобилизованы все активы, и команда внимательно вела слежку», - говорится в сообщении.
По информации от индийского бюро по контролю за наркотиками, задержание лодки входит в комплекс операций по предотвращению незаконного оборота наркотиков. Сейчас силами ведомства изъято около 3200 кг метамфетамина, 500 кг героина и 529 кг гашиша.
Ранее Индия сообщила о своем намерении вернуть вывезенные Великобританией артефакты и драгоценности.