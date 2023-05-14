Сотрудники ФБР пришли с обыском в башню Трампа

Сотрудники Федерального бюро расследований произвели обыск в одной из квартир на 41-м этаже Trump Tower III в Майами. Об этом сообщает издание «Лента.ру».
Квартира, которая принадлежит компании MIC-USA, предположительно используется россиянами Олегом Пацулей и Агундой Макеевой. Помещение обыскивали в рамках «предписанных судом» действий. Подробности инцидента на данный момент неизвестны.
Выяснилось, что банк BAC Florida предоставил финансирование на покупку этой квартиры стоимостью 1,65 миллиона долларов. Финучреждение подало в суд на Пацулю и Макееву в 2020 году. Утверждалось, что они не выполнили обязательства по ипотеке в размере 975 тысяч долларов. Спор был разрешен, но подробности неизвестны.
Ранее издание «Ридус» сообщило, что бывший президент США Дональд Трамп был признан виновным в попытке изнасилования журналистки. Теперь он обязан выплатить потерпевшей около трех миллионов долларов.