Сотрудники ФБР пришли с обыском в башню Трампа

Выяснилось, что банк BAC Florida предоставил финансирование на покупку этой квартиры стоимостью 1,65 миллиона долларов. Финучреждение подало в суд на Пацулю и Макееву в 2020 году. Утверждалось, что они не выполнили обязательства по ипотеке в размере 975 тысяч долларов. Спор был разрешен, но подробности неизвестны.