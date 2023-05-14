Российская артиллерия уничтожила два пункта временной дислокации ВСУ на Запорожье

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил об уничтожении двух пунктов временной дислокации ВСУ в Запорожской области российской артиллерией. Об этом пишут «РИА Новости».
Российские артиллеристы уничтожили вражеские пункты временной дислокации в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка. Также были ликвидированы гаубица «Мста-Б» в районе Темировки, грузовик в районе Чаривного и пикапы в районе Малой Токмачки. Расчеты комплексов «Бук» сбили три ракеты РСЗО HIMARS на запорожском направлении.
Ранее сообщалось, что установленное перемирие между Израилем и Палестиной продержалось всего лишь 11 минут. ЦАХАЛ заявил, что был вынужден ответить на атаку с палестинской стороны.