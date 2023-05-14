Форвард ПСЖ Лионель Месси стал худшим игроком матча против «Аяччо»

В субботу, 13 мая, ПСЖ встретился с «Аяччо» в рамках чемпионата Франции. Эта игра стала первой для Месси после отмены решения руководства клуба о его отстранении. Однако на протяжении всего матча аргентинец не продемонстрировал ни одного результативного действия. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу ПСЖ. Два мяча забил нападающий Киллиан Мбаппе.