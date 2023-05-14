Форвард ПСЖ Лионель Месси стал худшим игроком матча против «Аяччо»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил наихудшую оценку в матче против «Аяччо».
В субботу, 13 мая, ПСЖ встретился с «Аяччо» в рамках чемпионата Франции. Эта игра стала первой для Месси после отмены решения руководства клуба о его отстранении. Однако на протяжении всего матча аргентинец не продемонстрировал ни одного результативного действия. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу ПСЖ. Два мяча забил нападающий Киллиан Мбаппе.
После матча издание Goal выставило оценки некоторым игрокам встречи. Мбаппе получил наивысшую оценку – 8/10, а самой низкой удостоился Месси – 4/10.
Ранее сообщалось, что правительство Саудовской Аравии приняло участие в разработке тактики по оформлению трансфера Месси для клуба «Аль-Хиляль». Аргентинец крайне важен для арабского клуба и для правительства, так как позволит стране поднять рейтинги своей лиги за счет известного игрока.