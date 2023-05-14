Появились новые доказательства присутствия наемников из ряда стран на Украине

На видео украинский военный поочередно спрашивает мужчин в камуфляже об их происхождении, и семь человек отвечают на его вопросы. Четверо из них говорят, что они приехали на Украину из Испании, а остальные - из Бразилии, Финляндии и Шотландии. Ранее сообщалось о ликвидации наемников из разных стран, в том числе из Грузии и США, которые участвовали в боевых действиях на территории Украины.