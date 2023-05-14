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Появились новые доказательства присутствия наемников из ряда стран на Украине

Политика
Появились новые доказательства присутствия наемников из ряда стран на Украине

Пользователи социальных сетей из Украины распространяют видео, которое, по утверждениям авторов, доказывает присутствие большого количества наемников в рядах ВСУ. Об этом сообщает издание «MK.RU».

На видео украинский военный поочередно спрашивает мужчин в камуфляже об их происхождении, и семь человек отвечают на его вопросы. Четверо из них говорят, что они приехали на Украину из Испании, а остальные - из Бразилии, Финляндии и Шотландии. Ранее сообщалось о ликвидации наемников из разных стран, в том числе из Грузии и США, которые участвовали в боевых действиях на территории Украины.

Так, недавно СМИ сообщили о гибели грузинского наемника Ники Джикашвили. По данным прессы, это уже 44-ый гражданин Грузии, погибший на территории Украины.
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