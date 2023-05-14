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G7 клянется обеспечить финансовую стабильность на фоне серии банкротств банков США

Политика
G7 клянется обеспечить финансовую стабильность на фоне серии банкротств банков США

На встрече Министров финансов из стран-участниц G7, было заявлено, что будут приняты все необходимые меры, дабы обеспечить экономическую стабильность.

Как сообщает сайт агентства Kyodo News, в совместном заявлении была подчеркнута необходимость устранения «пробелов в данных, надзоре и регулировании» банковских систем, ради обеспечения баланса в экономике стран G7.

Отдельно было заявлено, что страны «большой семерки» рассчитывают в ближайшем году наладить отношения с Китаем ради создания новых и надежных поставок товаров.

«Наше единство в G7 становится сильнее в решении глобальных проблем», - резюмировал глава Минфина Японии Шуничи Сузуки.

Ранее страны G7 выразили обеспокоенность из-за сил Ирана и КНДР.
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