Дочь певицы Глюкозы рассказала об отношениях с родителями

Потомственная 16-летняя певица Лидия отметила, что ее мама всегда была эмоциональной поддержкой, но кроме этого никак не помогала ей, в то время как ее отец более творческий человек и с ним она пишет музыку. В связи с договоренностью с матерью как можно меньше говорить о ней в интервью, девочка коротко сказала, что для нее Глюкоза - это просто ее классная мама. Она также выразила благодарность ей за умение правильно распределять свое время и находить минуты, чтобы полностью посвятить их дочери, даже если у нее много работы.