Эксперты дали рекомендации о правильном ночном перекусе

Диетолог Наталия Гридина рассказала о том, что не стоит есть во время ночного перекуса и предложила более здоровую альтернативу.
По словам Гридиной, ночью, когда человек внезапно осознает, что хочет чем-нибудь перекусить, ему хочется сладкой и вредной пищи, например, пирожных и фаст-фуда. Однако такой перекус вреден для организма и может обернуться набором веса. Поэтому в случае внезапного ночного голода лучше выбрать нежирную индейку, рыбу, орехи, сыр или бананы. Таким образом перекус будет здоровым и не принесет вреда, информирует «Мослента».
Ранее сообщалось, что нутрициолог София Кованова рассказала о пользе правильного и сытного завтрака. Как заявляет эксперт, правильный утренний прием пищи позволяет регулировать голод в течение дня и не допускать переедания. Однако нельзя составлять завтрак только из сладостей и кофе, так как это приведет к скачкам уровня сахара в организме.