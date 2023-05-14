Эксперты дали рекомендации о правильном ночном перекусе

По словам Гридиной, ночью, когда человек внезапно осознает, что хочет чем-нибудь перекусить, ему хочется сладкой и вредной пищи, например, пирожных и фаст-фуда. Однако такой перекус вреден для организма и может обернуться набором веса. Поэтому в случае внезапного ночного голода лучше выбрать нежирную индейку, рыбу, орехи, сыр или бананы. Таким образом перекус будет здоровым и не принесет вреда, информирует «Мослента».