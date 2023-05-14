Полюби себя: Ученые развеяли стереотип о постыдности женской мастурбации

Исследователи считают, что стимуляция собственных гениталий для удовольствия является естественной и здоровой формой получения положительных эмоций. Различные отчеты сводятся к тому, что пятая часть женщин считает мастурбацию постыдным занятием.
Наиболее удивительным фактом статистики является вывод, что 25% случаев табуирования стимуляции половых органов встречается среди молодых женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Ученые считают, что женская мастурбация является не только нестыдным, но и полезным для организма процессом.
Стимуляция гениталий способствует высвобождению эндорфинов, которые участвуют в подавлении болей и стресса. Женский оргазм включает в себя сокращение и расслабление матки при выделении эндорфинов и окситоцина, что особенно полезно во время менструации, поскольку второй является природным обезболивающим.
Женщины, занимающиеся мастурбацией, отмечают повышение самоуверенности и удовлетворенности собственным телом. Помимо всего прочего, именно половая стимуляция позволяет узнать свое тело, определить, что может нравиться в сексуальном плане, а что может быть неуместным – это поможет сформировать подходящую связь с половым партнером, – пишет Huffpost.
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