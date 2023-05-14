Полюби себя: Ученые развеяли стереотип о постыдности женской мастурбации

Стимуляция гениталий способствует высвобождению эндорфинов, которые участвуют в подавлении болей и стресса. Женский оргазм включает в себя сокращение и расслабление матки при выделении эндорфинов и окситоцина, что особенно полезно во время менструации, поскольку второй является природным обезболивающим.