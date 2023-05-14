Американский полковник Макгрегор заявил о невозможности восполнения потерь украинской армии

Бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что считает потери киевской стороны невосполнимыми. Об этом сообщают РИА Новости.
Он назвал работу Вооруженных сил России крайне эффективной в области уничтожения бронированного транспорта ВСУ.
«Украинская армия с начала конфликта потеряла почти 10 тысяч бронированных машин. Это невероятно!», - удивился Макгрегор.
Отдельно он добавил, что насыщение Украины вооружением, лишь сделает богаче США и военно-промышленный комплекс страны, но никак не повлияет на ход ведения СВО.
Ранее Дуглас Макгрегор обвинил союзников Украины в сокрытии преступлений киевского режима.