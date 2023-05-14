Врач Соломатина рассказала, чем принципиально вишня отличается от черешни

Соломатина отметила, что черешня содержит больше сахара и слаще на вкус, чем вишня. Обе ягоды содержат натуральный мелатонин, который способствует хорошему сну и является мощным антиоксидантом, предотвращающим сердечно-сосудистые заболевания, онкологию и раннее старение. Вишня и черешня также отличаются по внешнему виду: вишня обычно равномерно окрашена. Она может быть «красной или более темной». Также черешня созревает раньше вишни и их сезоны не пересекаются, поэтому спутать ягоды будет трудно.