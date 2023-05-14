Эксперт Энхель рассказала о правильной борьбе с целлюлитом

По словам Энхель, целлюлит может появится у всех людей независимо от пола, возраста и веса, так как он не является следствием полноты или старения кожи. Поэтому, вопреки заблуждениям, от целлюлита нельзя избавиться только при помощи спорта, сделав свое тело подтянутым и стройным. Чтобы действительно сделать кожу красивой и без «апельсиновой корки» необходимо сочетать спорт, правильное питание и давать организму достаточное количество витаминов и минералов, информирует «Мослента».