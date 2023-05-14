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Япония считает, что Россия и Китай совместно наращивают военную мощь

Политика
Япония считает, что Россия и Китай совместно наращивают военную мощь

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил о своей обеспокоенности по поводу военного сотрудничества Россией между Китаем в Азиатском регионе. Об этом сообщает Japan Today.

Как сообщил министр, ситуацию с обеспечением территориальный безопасности в Европе нельзя отделять от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. В случае отказа общественности обращать на это внимание, он предрек будущие конфликты подобных тем, что сейчас есть на Украине и по всему миру.

«Аналогичные проблемы возникнут в других регионах, и существующий порядок, который поддерживал наш мир и процветание, может быть фундаментально отменен», - заявил Хаяси.

Совместные полеты китайских и российских бомбардировщиков и истребителей особенно сильно волнуют Японию, ведь Китай, заинтересованный в территориях Восточно-Китайского моря может резко попробовать «что-то предпринять».

Ранее стало известно, что Япония передаст Украине энергооборудования на $40 млн.
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