Япония считает, что Россия и Китай совместно наращивают военную мощь

Как сообщил министр, ситуацию с обеспечением территориальный безопасности в Европе нельзя отделять от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. В случае отказа общественности обращать на это внимание, он предрек будущие конфликты подобных тем, что сейчас есть на Украине и по всему миру.