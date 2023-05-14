РИАН: СБУ набирает мошенников, чтобы обворовывать россиян

Российский сотрудник силовых структур описал схему работы таких «колл-центров»: сотрудники банка звонят гражданам России и стран СНГ и сообщают о блокировке их карты и счета «в связи с проведением СВО». Затем они просят перевести деньги на «резервный счет», после чего средства поступают в распоряжение СБУ. Российским силовикам передали перечень таких «колл-центров» в Днепропетровске, Харькове, и Запорожье, а также информацию об их руководителях.