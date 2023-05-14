CNN: Новая тактика ВС России неприятно удивила американцев

Старший научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб по исследованиям в области обороны и безопасности Джастин Бронк считает, что в последнее время ВС РФ стали чаще использовать воздушные средства поражения и увеличили число боеприпасов, запускаемых по территории Украины. Это привело к усложнению работы расчетов ПВО ВСУ.