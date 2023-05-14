CNN: Новая тактика ВС России неприятно удивила американцев

Журналисты телеканала CNN поговорили с западными военными экспертами и выяснили, что новая российская тактика обстрелов Украины показала высочайшую эффективность. Об этом сообщает издание «Ямал-Медиа».
Старший научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб по исследованиям в области обороны и безопасности Джастин Бронк считает, что в последнее время ВС РФ стали чаще использовать воздушные средства поражения и увеличили число боеприпасов, запускаемых по территории Украины. Это привело к усложнению работы расчетов ПВО ВСУ.
Такое же мнение высказал старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри, отметив разнообразие боеприпасов, которые используются для обстрелов территории Украины. Ракеты могут быть как дозвуковыми, так и гиперзвуковыми, что затрудняет их отслеживание украинскими системами ПВО.
Ранее американский аналитик Брендан Коул назвал ВКС России козырем перед контрнаступлением Украины. Он отметил, что у России есть 120 бомбардировщиков и 900 истребителей.