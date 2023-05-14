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Ученые выяснили, что станет одной из главных проблем для астронавтов, отправляющихся на Марс

Общество
Ученые выяснили, что станет одной из главных проблем для астронавтов, отправляющихся на Марс

Журналисты CNN пообщались с директором лаборатории противодействия усталости в Исследовательском центре NASA, Эрином Флинном и выяснили, что будет мешать астронавтам больше всего.

Ограниченное пространство и отсутствие комфортной, привычной кровати может испортить сон астронавта, что приведет к крайне тяжелым последствиям в дальнейшем.

«Чем дольше вы находитесь в тесном контакте с кем-то, тем более разрушительным это может быть», - комментирует Эванс.

Постоянный свет внутри и темнота снаружи также собьют внутренний ритм человека, что еще больше усугубит ситуацию. Для изучения проблемы, уже сейчас астронавтов готовят к искусственным часовым поясам и жизни на одном корабле в невесомости.

«Сон тесно связан с производительностью, бдительностью, межличностным общением и отношениями, поэтому мы хотим убедиться, что экипажи настроены на успех и получают необходимый им сон», - резюмировал директор отдела.

Ранее в ESA выяснили, что женскому экипажу будет проще полететь на Марс, чем мужскому.
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