Ученые выяснили, что станет одной из главных проблем для астронавтов, отправляющихся на Марс

Журналисты CNN пообщались с директором лаборатории противодействия усталости в Исследовательском центре NASA, Эрином Флинном и выяснили, что будет мешать астронавтам больше всего.
Ограниченное пространство и отсутствие комфортной, привычной кровати может испортить сон астронавта, что приведет к крайне тяжелым последствиям в дальнейшем.
«Чем дольше вы находитесь в тесном контакте с кем-то, тем более разрушительным это может быть», - комментирует Эванс.
Постоянный свет внутри и темнота снаружи также собьют внутренний ритм человека, что еще больше усугубит ситуацию. Для изучения проблемы, уже сейчас астронавтов готовят к искусственным часовым поясам и жизни на одном корабле в невесомости.
«Сон тесно связан с производительностью, бдительностью, межличностным общением и отношениями, поэтому мы хотим убедиться, что экипажи настроены на успех и получают необходимый им сон», - резюмировал директор отдела.
Ранее в ESA выяснили, что женскому экипажу будет проще полететь на Марс, чем мужскому.