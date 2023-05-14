Температура в Центральной России в середине следующей недели достигнет летних значений

Вильфанд сообщил, что в следующую среду стоит ожидать температурный режим в пределах 18-23 градусов, а в четверг диапазон будет колебаться между 20 и 25 градусами. Эксперт отметил, что это превышает климатическую норму на один-два пункта. По его словам, в середине следующей недели в Санкт-Петербурге температура будет немного выше, чем в Москве.