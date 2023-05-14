Врач Близнюк рассказала о главной опасности укусов шмелей

Однако в некоторых случаях зуд и отек могут сохраняться в течение нескольких дней. Если человека укусил шмель или оса, рекомендуется принять антигистаминное средство и приложить холодный компресс с раствором пищевой соды. Также важно пить много воды в течение дня для снятия интоксикации. Если состояние становятся хуже, стоит обратиться к врачу.