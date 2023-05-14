Врач Близнюк рассказала о главной опасности укусов шмелей

Врач-терапевт Елена Близнюк, заявила, что укусы шмелей менее болезненные, чем от пчел, но могут вызывать долгий отек. Об этом сообщает издание «Ямал-Медиа».
Она также отметила, что отравление ядом и шмелей, и пчел не приводит к повышению температуры. Симптомы, вызванные укусами, могут появиться сразу после укуса или спустя несколько часов и, как правило, исчезают через пару часов.
Однако в некоторых случаях зуд и отек могут сохраняться в течение нескольких дней. Если человека укусил шмель или оса, рекомендуется принять антигистаминное средство и приложить холодный компресс с раствором пищевой соды. Также важно пить много воды в течение дня для снятия интоксикации. Если состояние становятся хуже, стоит обратиться к врачу.
Ранее Близнюк давала рекомендации о первой помощи в случае укуса змеи. Она рекомендует немедленно отсосать яд из этого места.