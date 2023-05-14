Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врач Близнюк рассказала о главной опасности укусов шмелей

Общество
Врач Близнюк рассказала о главной опасности укусов шмелей

Врач-терапевт Елена Близнюк, заявила, что укусы шмелей менее болезненные, чем от пчел, но могут вызывать долгий отек. Об этом сообщает издание «Ямал-Медиа».

Она также отметила, что отравление ядом и шмелей, и пчел не приводит к повышению температуры. Симптомы, вызванные укусами, могут появиться сразу после укуса или спустя несколько часов и, как правило, исчезают через пару часов.

Однако в некоторых случаях зуд и отек могут сохраняться в течение нескольких дней. Если человека укусил шмель или оса, рекомендуется принять антигистаминное средство и приложить холодный компресс с раствором пищевой соды. Также важно пить много воды в течение дня для снятия интоксикации. Если состояние становятся хуже, стоит обратиться к врачу.

Ранее Близнюк давала рекомендации о первой помощи в случае укуса змеи. Она рекомендует немедленно отсосать яд из этого места.
шмель советы врача советы врачей первая медицинская помощь первая помощь укус насекомого
Военкоры ФАН