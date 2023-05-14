Врачи предупредили о риске развития онкологии из-за электронных сигарет и вейпов

Стоматолог Магомед Дахкильгов рассказал, чем опасно курение электронных сигарет и вейпов, а также, какое влияние они оказывают на ротовую полость.
В составе жидкостей для вейпов и одноразовых электронных сигарет присутствуют формальдегиды, которые вредят ротовой полости при употреблении никотина таким способом. В частности, эти устройства приводят к опухолям в ротовой полости, которые в свою очередь провоцируют онкологические заболевания. Также электронные сигареты осушают слизистую во рту, что влияет на уменьшение количества слюны и появление кариеса, информирует «Газета.ru».
Ранее сообщалось, что кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян рассказала о влиянии вейпов на детей. По ее словам, электронные сигареты хуже влияют на организм, чем табак в обычных сигаретах. Это связано с повышенной токсичностью жидкостей для устройств.