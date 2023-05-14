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Мэр Тольятти считает, что восстановить сгоревший блок завода будет крайне тяжело

Происшествия
Мэр Тольятти считает, что восстановить сгоревший блок завода будет крайне тяжело

Мэр Тольятти Николай Ренц заявил, что отстройка поврежденных огнем частей сгоревшего лакокрасочного завода будет очень тяжелой. Об этом сообщают РИА Новости.

Ренц не только указал на предстоящие трудности, но и поблагодарил всех принимавших участие в тушении пожара и снабжавших пожарных водой.

«Тушение осложнялось тем, что выбило питание повелительного насоса, соответственно, в большинстве гидрантов не было воды», - заявил мэр.

Весь персонал, по его заверению, был эвакуирован. Пострадавших в результате инцидента нет. На данный момент проходит пролив сгоревших конструкций во избежание повторного воспламенения.

Ранее стало известно, что в тушении пожара в Тольятти участвовали более 300 человек.
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