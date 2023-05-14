Экономист Ичкитидзе рассказал почему доллар не рушится

Он отметил, что спрос на валюту всегда обуславливается двумя мотивами: транзакционным и инвестиционным. С точки зрения инвестпотенциала, ничего не изменилось для доллара в результате санкций против РФ. Однако произошло небольшое снижение транзакционного спроса, связанное с отказом России и ее торговых партнеров от доллара. Несмотря на это, американская валюта по-прежнему является основной мировой валютой, и движение капитала в США продолжается.