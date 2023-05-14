Экономист Ичкитидзе рассказал почему доллар не рушится

Руководитель департамента финансов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Юрий Ичкитидзе, заявил, что уход доллара из мировой системы может привести к масштабному экономическому кризису. Об этом сообщает издание URA.RU.
Он отметил, что спрос на валюту всегда обуславливается двумя мотивами: транзакционным и инвестиционным. С точки зрения инвестпотенциала, ничего не изменилось для доллара в результате санкций против РФ. Однако произошло небольшое снижение транзакционного спроса, связанное с отказом России и ее торговых партнеров от доллара. Несмотря на это, американская валюта по-прежнему является основной мировой валютой, и движение капитала в США продолжается.
Если такая тенденция изменится, это может привести к колоссальному мировому экономическому кризису. Ичкитидзе отметил, что США создали уникальную экономическую систему, которая позволяет удерживать доллар на мировом рынке, и движение колоссальных капиталов в США продолжается, поэтому он не предполагает изменений в ближайшем будущем.
Ранее другой экономист Вячеслав Абрамов оценил вероятность краха доллара в ближайшие 10 лет. Он считает, что она близка к нулю.