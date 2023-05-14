Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Сообщается, что тревога была объявлена на территории всех регионов Украины, включая Киев. Также системы предупреждения в настоящее время работают на подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Информация об обстоятельствах и причинах происходящего на данный момент отсутствует.