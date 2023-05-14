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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Происшествия
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Министерство цифровой трансформации Украины обновило информацию о работе систем воздушной тревоги на территории страны. Соответствующие данные представлены на интерактивной онлайн-карте.

Сообщается, что тревога была объявлена на территории всех регионов Украины, включая Киев. Также системы предупреждения в настоящее время работают на подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Информация об обстоятельствах и причинах происходящего на данный момент отсутствует.
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