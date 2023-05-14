Washington Post: Из-за политики США, в Мексике начался гуманитарный кризис

Приграничные города заполнены: почти 27 000 мигрантов из Южной Америки, Мексика уже принимает около 30 000 человек в месяц, но так не может продолжаться долго. Администрация США планирует переправлять транзитом мигрантов дальше, в Европу или Канаду и забыть о своей «иммигрантской проблеме».