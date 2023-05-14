Washington Post: Из-за политики США, в Мексике начался гуманитарный кризис

42 раздел Миграционный политики США, ранее введенный в коронавирусный год, ради простой высылки заболевших иммигрантов за пределы страны, теперь теряет свою силу. Это призывает на границу с Мексикой тысячи мигрантов. Сообщает The Washington Post.
Людям, покидающим свои страны бывает отрезан путь назад по финансовым, личным или политическим причинам. Политика президента США Джо Байдена, требующая от потенциальных мигрантов записываться на собеседование в единственном, « кривом, и страдающем от сбоев приложении CBP One», ведет лишь к недопониманию со стороны иностранцев
«Как я могу вернуться в Венесуэлу? У меня нет песо», - заявил обычный лавочник из Венесуэлы по имени Роха.
Приграничные города заполнены: почти 27 000 мигрантов из Южной Америки, Мексика уже принимает около 30 000 человек в месяц, но так не может продолжаться долго. Администрация США планирует переправлять транзитом мигрантов дальше, в Европу или Канаду и забыть о своей «иммигрантской проблеме».
Ранее стало известно, что около 90 тысяч мигрантов пытаются пройти через границу США.