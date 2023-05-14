Волнительная и эмоциональная встреча: Подросток познакомился со спасшим его жизнь донором стволовых клеток

Половина пациентов из Азии, коренных гавайцев и жителей островов Тихого океана вынуждены долгое время ожидать подходящего донора стволовых клеток. Daily Breeze рассказал об эмоциональной встрече страдавшего лейкемией подростка со своим спасителем.
Житель Сан-Хосе по имени Чак был искренне рад встретить 15-летнего юношу Дарриана – мужчина пожертвовал необходимые подростку, боровшемуся с острым лимфобластным лейкозом, стволовые клетки, поспособствовавшие выздоровлению мальчика. В ноябре 2021 года Дарриан перенес операцию по трансплантации – она полностью изменила его жизнь. Подросток был взволнован и выразил благодарность за помощь.
Различные американские организации в настоящий момент стремятся призвать как можно больше здоровых людей в возрасте от 18 до 35 лет жертвовать свои стволовые клетки. Объемное донорство поспособствует увеличению шансов на выздоровление большего количества нуждающихся в лечении.
Ранее гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала о пользе редиски для похудения. В 100 граммах этого овоща содержится около 40% необходимых витаминов и микроэлементов суточной нормы человека, к тому же редис позволяет растянуть чувство сытости на более длительный срок.