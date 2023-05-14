Волнительная и эмоциональная встреча: Подросток познакомился со спасшим его жизнь донором стволовых клеток

Житель Сан-Хосе по имени Чак был искренне рад встретить 15-летнего юношу Дарриана – мужчина пожертвовал необходимые подростку, боровшемуся с острым лимфобластным лейкозом, стволовые клетки, поспособствовавшие выздоровлению мальчика. В ноябре 2021 года Дарриан перенес операцию по трансплантации – она полностью изменила его жизнь. Подросток был взволнован и выразил благодарность за помощь.