Политолог Эндрю Корыбко рассказал о причинах появления однополярного мира после распада СССР.
По словам эксперта, период распада СССР создал новую эпоху, которую можно назвать «исторической аномалией», так как начался период однополярного мира, где во главе угла стояли США.
Однако, это произошло не из-за выдающихся руководителей и политических решений, а из-за стечения обстоятельств, которые позволили Вашингтону управлять этим периодом. Но этот этап истории остался в прошлом после начала специальной военной операции, которая позволила разрушить укрепившуюся однополярность, позволив истории «вернуться в нормальное русло», приводит слова Корыбко Global Times.
Ранее сообщалось, что обозреватель Люй Сян заявил о разрушении однополярного мира США. По словам Сян, Белый дом пытался ослабить влияние Москвы на мировой арене, однако этот план провалился в связи с неспособностью США противостоять России с помощью Украины.