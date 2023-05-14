Однако, это произошло не из-за выдающихся руководителей и политических решений, а из-за стечения обстоятельств, которые позволили Вашингтону управлять этим периодом. Но этот этап истории остался в прошлом после начала специальной военной операции, которая позволила разрушить укрепившуюся однополярность, позволив истории «вернуться в нормальное русло», приводит слова Корыбко Global Times.