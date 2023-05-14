Эксперты рассказали, как вылечить сильное похмелье без использования алкоголя

Эксперты из издания MEN TODAY рассказали о способах, позволяющих вылечить сильное похмелье.
Употребляйте больше воды. После каждой порции алкоголя вы должны выпивать минимум стакан воды, чтобы все лучше впитывалось и наносило минимальный вред организму.
Поддерживайте водно-солевой баланс. Электролиты жизненно необходимы нам, поэтому с утра выпейте кокосовой воды или рассола из-под маринованных овощей.
Правильно поешьте перед застольем. Вам нельзя пропускать ни один из приемов пищи, даже завтрак. Не зря же он считается самым важным? Во время «посиделок» не ешьте сильно жирное и богатое медленными углеводами – сделаете только хуже.
Сделайте зарядку. Звучит просто отвратительно, но поверьте, так надо. Легкое утреннее занятие лишь усилит кровоток в теле и поможет покинуть организм вредным веществам.
Поспите. Просто лягте и поспите. Сон всегда будет лучшим лекарством. Лучше взять выходной, чем лечиться от похмелья еще день после работы.
Ни в коем случае не «похмеляйтесь». Кратковременное облегчение лишь снимет симптомы, но не излечит болезнь. Тем более, потакая своим слабостям вы лишь разовьете у себя вредную привычку, а может и алкоголизм.
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