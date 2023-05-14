Врач Якушев рассказал о неожиданной опасности минеральной воды

Гастроэнтеролог Андрей Якушев сообщил, что некоторым категориям людей лучше воздержаться от употребления минеральной воды. Советы эксперта опубликовало издание MK.RU.
Он отметил, что это относится, в первую очередь, к людям с отечным синдромом любого происхождения, так как большое содержание натрия в минеральной воде может значительно изменять уровень концентрации воды в их организме и приводить к ухудшению ситуации. В минералке может содержаться до 200 миллиграммов ионов натрия на литр.
Помимо этого, пациентам с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями почек и циррозом печени также не стоит пить минеральную воду без предварительной консультации с врачом. Наличие этих заболеваний уже подразумевает нарушения в работе системы, регулирующей объем крови и внеклеточной жидкости, а натрий, поступающий с минералкой, может усугубить ситуацию.
Однако Якушев отметил, что минеральная вода может быть полезна для людей с обезвоживанием, так как позволяет корректировать уровень электролитов. Здоровым людям такая вода также не навредит, но злоупотреблять ею, как и любыми другими продуктами, не стоит.
Ранее врач Алена Огарева заявила, что лекарства нельзя запивать минеральной водой и алкоголем. Кроме того, не стоит смешивать таблетки с грейпфрутовым соком.