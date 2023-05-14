Врач Якушев рассказал о неожиданной опасности минеральной воды

Он отметил, что это относится, в первую очередь, к людям с отечным синдромом любого происхождения, так как большое содержание натрия в минеральной воде может значительно изменять уровень концентрации воды в их организме и приводить к ухудшению ситуации. В минералке может содержаться до 200 миллиграммов ионов натрия на литр.