«Тебя должны арестовать»: В Сети раскритиковали Зеленского за поездку в Берлин вместо мирных переговоров с РФ

После слов Зеленского о том, что он прибыл в Берлин для того, чтобы обсудить с представителями НАТО новый пакет военной помощи и безопасность Украины, многие комментаторы согласились, что подобные разговоры о продолжении милитаризации страны не имеют смысла и мешают мирным переговорам России и Украины.