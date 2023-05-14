«Тебя должны арестовать»: В Сети раскритиковали Зеленского за поездку в Берлин вместо мирных переговоров с РФ

Пользователи Twitter* прокомментировали информацию о прибытии президента Украины Владимира Зеленского в Германию, которую он опубликовал в своих социальных сетях.
После слов Зеленского о том, что он прибыл в Берлин для того, чтобы обсудить с представителями НАТО новый пакет военной помощи и безопасность Украины, многие комментаторы согласились, что подобные разговоры о продолжении милитаризации страны не имеют смысла и мешают мирным переговорам России и Украины.
«Они должны арестовать тебя, мошенник», - написал один из пользователей, намекая на слухи о коррупции в администрации Киева, связанной с бюджетными деньгами других государств.
Ранее сообщалось, что в своих соцсетях Зеленский написал, что прибыл в Берлин. Незадолго до этого он провел переговоры с премьер-министром Италии Мелони в Риме, после чего встретился с Папой Римским Франциском.
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