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«Тебя должны арестовать»: В Сети раскритиковали Зеленского за поездку в Берлин вместо мирных переговоров с РФ

Общество
«Тебя должны арестовать»: В Сети раскритиковали Зеленского за поездку в Берлин вместо мирных переговоров с РФ

Пользователи Twitter* прокомментировали информацию о прибытии президента Украины Владимира Зеленского в Германию, которую он опубликовал в своих социальных сетях.

После слов Зеленского о том, что он прибыл в Берлин для того, чтобы обсудить с представителями НАТО новый пакет военной помощи и безопасность Украины, многие комментаторы согласились, что подобные разговоры о продолжении милитаризации страны не имеют смысла и мешают мирным переговорам России и Украины.

«Они должны арестовать тебя, мошенник», - написал один из пользователей, намекая на слухи о коррупции в администрации Киева, связанной с бюджетными деньгами других государств.

Ранее сообщалось, что в своих соцсетях Зеленский написал, что прибыл в Берлин. Незадолго до этого он провел переговоры с премьер-министром Италии Мелони в Риме, после чего встретился с Папой Римским Франциском.

*Заблокирован на территории РФ
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