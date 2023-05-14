Американский транс-наемник рассказал о том, как вступил в ряды ВСУ

Участвовавший в боевых действиях на стороне Украины американский трансгендер Сара Эштон-Сирилло заявил, что его первое сражение напоминало «что-то прямо из Первой мировой войны». Об этом сообщает издание New York Post.
Уроженец Нью-Йорка начал службу в ВСУ в октябре 2022 года, после того как закончил работу в качестве репортера для одного из ЛГБТ-журналов. Свой первый бой Сара описывает словами: «Это было очень странно».
«Очень холодно, 10-15 градусов, не было дорог. Русские в тот период времени находились где-то от 200 до 800 метров от нас, очень близко. Их траншея, как будто, была прямо через поле».
Американсий трансгендер получил ранение менее, чем через месяц боевой службы. Осколок артиллерийского снаряда повредил нервы и мышцы его правой руки, пробил щеку и губу и отправил в больницу на 16 дней. Однако после выздоровления он сразу же направился на фронт. Комментируя обстановку в ВСУ американец заявил, что столкнулся с «нулевыми домогательствами или негативной реакцией» из-за того, что является транс-женщиной.
Ранее олимпийская чемпионка по синхронному плаванью Варвара Субботина выступила против допуска трансгендеров к спортивным соревнованиям. Она считает, что мужчины должны выступать с мужчинами.