Американский транс-наемник рассказал о том, как вступил в ряды ВСУ

Американсий трансгендер получил ранение менее, чем через месяц боевой службы. Осколок артиллерийского снаряда повредил нервы и мышцы его правой руки, пробил щеку и губу и отправил в больницу на 16 дней. Однако после выздоровления он сразу же направился на фронт. Комментируя обстановку в ВСУ американец заявил, что столкнулся с «нулевыми домогательствами или негативной реакцией» из-за того, что является транс-женщиной.