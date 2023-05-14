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Myśl Polska: Евросоюз пренебрегает своими гражданами ради «спасибо» от Зеленского

Экономика
Myśl Polska: Евросоюз пренебрегает своими гражданами ради «спасибо» от Зеленского

Польское издание Myśl Polska раскритиковало Евросоюз и в частности Польшу за то, что они ставят в приоритет сельскохозяйственную деятельность Украины, а не своих граждан.

Из-за импорта украинского зерна в Польше и игнорирования местных фермеров со стороны власти, становится понятно, что Евросоюз и Варшава больше заинтересованы в сельскохозяйственном сотрудничестве с Киевом, а не с производителями на своей территории.

Однако граждане не понимают, зачем ЕС пытается угодить Украине, пренебрегая своими жителями, если максимум, что может получить Союз в благодарность от Киева, это «спасибо», информирует Myśl Polska.

Ранее сообщалось, что экономист Олег Пендзин заявил о скором изолировании Украины от сельскохозяйственного рынка своих соседей. По словам эксперта, многие страны ЕС могут отказаться от ввоза зерна из Украины из-за своих фермеров, которые недовольны выстраиванием приоритетов Союза в угоду Киеву.
зерно Украина евросоюз
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